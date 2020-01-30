Yaylada 37 gün sonra cesedi bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan ve 37 gün sonra cesedi bulunan Ali Kaçar'ın cenazesi defnedildi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla dün cesedine ulaşılan Kaçar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Türbe Mezarlığı'na götürüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından Kaçar'ın cenazesi toprağa verildi.
Ali Kaçar, ilçeye bağlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.
Çalışmaların 37'nci gününde, aramalarını kar tabakasının yağmur nedeniyle azaldığı Dedeli mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, jandarmanın kadavra köpeği "Sarı"nın tepki verdiği noktada Kaçar'ın cansız bedenine ulaşmıştı.