Yaylada 37 gün sonra cesedi bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ali Kaçar, ilçeye bağlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık 'ta yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla dün cesedine ulaşılan Kaçar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Türbe Mezarlığı'na götürüldü.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan ve 37 gün sonra cesedi bulunan Ali Kaçar 'ın cenazesi defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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