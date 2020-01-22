Yayladağı'nda uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, çocukların ve gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu ve benzeri kötü şeylere kurban vermeyeceğiz. İlgili kurum ve birimlerimiz bu hususta en küçük bir aksaklığa müsaade etmeden üzerilerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecektir." dedi.

Yılmaz, uyuşturucuyla mücadelenin yanında gençlerin ve vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ersin Akgül ve ilgili kurum amirleri katıldı.