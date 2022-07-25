Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika
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Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı

25.07.2022 19:24
Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine düzenlenen törenle gaz verilmeye başlandı.

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine düzenlenen törenle gaz verilmeye başlandı.

Yaylakent Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Yaylakent'e çağ atlatacak bir hizmetin açılışını yaptıklarını belirtti.

Yaylakent'in toz, is ve külden kurtulacağını dile getiren Uzun, "Bu hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hayatımızı kolaylaştıracaktır. Bu vesile ile bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da güzel ve anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Yaylakent'e hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren Çivitcioğlu, "Biz size söz verdik doğal gazı getireceğiz diye, bazıları 'bu imkansız' diyordu ama imkansız olanı yaptık. Doğal gazınız Yaylakent'imize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ise bugüne kadar birçok hizmete imza attıklarını, bugün de doğal gazın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara da Yaylakent'in doğal gaza kavuşmasının tarihi bir olay olduğunu, beldede şu ana kadar 100 haneyi gazla buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak beldeye ilk doğal gazı verdi.

Törene, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Ali Uzun, Yaylakent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylakent beldesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika

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