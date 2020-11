Yaylalara yaklaşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor - Son Dakika

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki yaylalarda oluşan obruklar vatandaşları tedirgin ediyor. Son 1 ay içerisinde Reşadiye Mahallesi'nde 2 yeni obruk oluştuğunu söyleyen çiftçi Murat Acar (64), "Çok tedirgin oluyoruz. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz" dedi.Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar Yaylası'nda ise son 1 ayda irili ufaklı, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Yerleşim yerlerine yakınlıklarıyla bölgede tedirginlik oluşturan daha önce oluşan obruklardan ikisi de Acarlar Yaylası'nın içinde yer alıyor. Yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Acar, "Obruk problemini sürekli yaşıyoruz. Bu bölgede 10-15 adet irili ufaklı obruk var. Ne zaman, ne şekilde olacağını da bilemiyoruz. Kardeşimin çardağının altında göçme yaptı. İçerisinde hayvanlar da vardı. Çardağın ucunda oluştuğu için hayvanlara bir şey olmadı. Çok tedirgin oluyoruz tabi. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buraya biçerciler bile gelmek istemiyor, korkuyorlar. Obruklardan dolayı tarımla da uğraşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Altımızda ne olduğunu bilemiyoruz, korkuyoruz." dedi.