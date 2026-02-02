Yayman\'dan Askerlere Moral Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hakkari- Van karayolu üzerinde görev yapan askerleri ziyaret ederek moral verdi.

Hakkari- Van karayolu üzerinde denetim görevini sürdüren Mehmetçiği ziyaret eden AK Parti'li Yayman, taleplerini dinleyerek hem moral verdi. Askerlerin zor koşullar altında gösterdikleri kararlılık ve fedakarlığa vurgu yapan Yayman, devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurguladı ve görevlerinde üstün başarılar temenni etti.