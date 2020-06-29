Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime başladı - Son Dakika

Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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