Yaz Kur'an kursu öğrencileri dini eğitimlerinin yanında yaptıkları sportif faaliyetlerle güzel vakit geçiriyor - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan 380 öğrenci, dini eğitimlerinin yanı sıra katıldıkları sportif faaliyetlerle zamanlarını verimli geçiriyor.

Beşiri ilçesi ve İkiköprü Beldesi'nde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, dini eğitimlerinin dışında kalan zamanlarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı judo salonu, halı saha, sentetik çim saha ve kapalı spor salonunda profesyonel eğitici antrenörler eşliğinde yaptıkları sportif faaliyetlerle bedensel becerilerini de geliştiriyor.

Beşiri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ender Hazar, yaz Kur'an kurslarına katılan 380 öğrenciyi tesislerinde ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kurs dışında kalan vakitlerini sportif aktiviteler ile geçirdiklerini aktaran Hazar, desteklerinden dolayı Kaymakam Mahmut Şener'e de teşekkür etti.