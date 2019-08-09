Yaz kurslarında tiyatro gösterisi
22 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.
Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen tiyatro kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı 'Ah Şu Büyükler' isimli oyun Belediye Konferans Salonu'nda sergilendi.
Programa katılan Başkan İskender Yıldırım
program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. kültür ve sanata desteğimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - ADIYAMAN
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