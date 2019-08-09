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Yaz kurslarında tiyatro gösterisi

22 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz kurslarına katılan çocukların sergilediği 'Ah Şu Büyükler' isimli oyunu sergilendi.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen tiyatro kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı 'Ah Şu Büyükler' isimli oyun Belediye Konferans Salonu'nda sergilendi.

Programa katılan Başkan İskender Yıldırım program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. kültür ve sanata desteğimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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