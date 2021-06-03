Üye Girişi
Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması - Son Dakika

Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması

03.06.2021 11:43
Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması, System.String[]

Kendine has özellikleriyle yaz mevsiminde bolca tüketilen coğrafi işaret tescilli asırlık lezzet Görele dondurması, ilçenin tanıtımında rol oynayacak.

Kendine has özellikleriyle yaz mevsiminde bolca tüketilen coğrafi işaret tescilli asırlık lezzet Görele dondurması, ilçenin tanıtımında rol oynayacak.

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan dondurma, yumuşak krema kıvamındaki yapısıyla farklı bir lezzet olarak damakları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 200 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasını 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescilledi.

Görele Belediyesi, dondurmanın ülke ve dünya çapında marka olması ve ilçenin turizmden daha fazla pay alması amacıyla "Dondurma Park" projesini hazırladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projeyle dondurmanın üretim aşamalarının gösteriminin yapılacağı parkta, satış üniteleri inşa edilecek.

Kadın istihdamı, halkın gelir düzeyinin artırılmasına da katkı sağlaması planlanan projenin inşa sürecinin bu yaz başlatılması hedefleniyor.

Dondurmanın satışı şu anda Görele ilçe meydanında yer alan stantlarda gerçekleştirilirken, her yıl nisan ayında başlayan satışlar bu yıl Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle mayıs sonuna sarktı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AA muhabirine, kendine has özellikleri olan dondurmayı çok uzun zamandır Görele ve çevresinde insanların tükettiğini söyledi.

Geçmişte bu dondurmanın kar kuyularında yapıldığını anlatan Erener, "Eskiden kar yağınca her kış insanlar bu karları kuyulara doldurarak ve üzerine kemençe eşliğinde imece usulü basarak biriktiriyordu. Yaz aylarında ise buz haline gelmiş bu karları keserek dondurma yapımında kullanıyorlardı." dedi.

Erener, Görele dondurmasının kendine has bir kıvamı olduğunu ifade ederek, coğrafi işaret tesciliyle de dondurmanın bilinirliğinin arttığını belirtti.

Bu kapsamda hazırlanan Dondurma Park projesinin DOKA tarafından desteklendiğini kaydeden Erener, şöyle konuştu:

"Bu yaz inşallah imalatlarına başlıyoruz, meydanda satış yerlerimiz zaten var. Projeyle insanlar dondurmanın ne şekilde yapıldığını görecek. Turizme yönelik bir çalışma, ülkemize ve dünyaya dondurmamızı tanıtmış olacağız. Zaten kemençeden dolayı bir turist potansiyelimiz vardı, buna dondurmamızı da katmak istiyoruz."

Babasından öğrendiği dondurmacılığı ilçede devam ettiren Şenol Avcı (50) ise dondurmalarının Türkiye'de benzersiz bir tat olduğunu söyledi.

Kendisinin ailesinde dördüncü kuşak dondurmacı olduğunu ifade eden Avcı, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dondurma satışının geciktiğini belirtti.

Avcı, salgının kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Salgının hızı yavaşlıyor, biz de tabii hijyen kurallarına uyarak satışlarımızı yapıyoruz. İnsanların ilgisi de yoğun. 80 yaşındaki insanlarımız, yurt dışından, il dışından geldiklerinde dondurma yiyerek çocukluğunu anımsıyorlar."

"Günübirlik bir dondurma, buzlu bir dondurma değil"

25 yıldır dondurmacılık yapan Ömer Küçük de İstanbul'dan memleketine dönüş yaptığı Görele'de eniştesinden dondurma yapmayı öğrendiğini aktardı.

Küçük, Görele dondurmasının insanlara herhangi bir rahatsızlık vermediğini kaydederek, "Çocuklarınıza da yaşlılara da yedirebilirsiniz. İnsana dokunmuyor. Günübirlik bir dondurma, buzlu bir dondurma değil, sabahtan hazırlıyoruz, müşterimize satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının kendilerini etkilediğine işaret eden Küçük, "Ramazanda akşamları açıyorduk, gece kısıtlama dolayısıyla satış yapamadık. 17 gün de kısıtlama vardı, yine satış yapamadık. Bundan sonra salgın azalır da inşallah daha iyi satış yaparız. Temennimiz hastalığın etkisinin azalması." dedi.

Doğu Karadeniz, Görele, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık favori lezzeti: Görele dondurması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement