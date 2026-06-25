Yaz Tatili Başlamadan Çocukların Göz Muayenesini İhmal Etmeyin

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar için dinlenme, oyun ve açık hava etkinlikleriyle dolu bir yaz tatili başlıyor. Ancak tatil planları yapılırken çocukların göz sağlığının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Veni Vidi Göz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Baş, yaz tatili öncesinde gerçekleştirilecek göz muayenesinin, çocukların yeni eğitim dönemine daha sağlıklı hazırlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Çocukların görme sorunlarını her zaman açık şekilde ifade edemediğini belirten Op. Dr. Berna Baş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çocuklar bulanık görmeyi ya da görme seviyelerindeki farklılığı her zaman bir sağlık sorunu olarak algılamayabilir. Tahtayı görmekte zorlanma, televizyona yaklaşma, gözleri kısarak bakma, sık göz ovuşturma, baş ağrısı, okurken satır atlama veya derslere karşı dikkat kaybı gibi durumlar görme sorunlarıyla ilişkili olabilir. Ancak bazı çocuklarda herhangi bir belirti görülmeden de görme kusurları tespit edilebilir.”

Yaz tatili göz muayenesi için fırsata dönüştürülebilir

Yoğun okul programının sona ermesiyle ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerine daha rahat zaman ayırabildiğini ifade eden Op. Dr. Berna Baş, yaz tatilinin göz muayenesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

“Yaz döneminde yapılacak bir göz muayenesiyle çocuğun görme düzeyi, iki gözün birlikte çalışma durumu ve göz gelişimi değerlendirilebilir. Herhangi bir takip ya da gözlük düzenlemesi gerekmesi durumunda çocuk, okul temposu başlamadan önce bu sürece uyum sağlayabilir.”

Özellikle okul çağındaki çocuklarda düzenli göz kontrollerinin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Berna Baş, ailelerin yalnızca çocuk şikâyet ettiğinde muayeneye başvurmaması gerektiğini dile getirdi.

Ekran süresi yaz tatilinde artabilir

Yaz tatilinde telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen sürenin artabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Berna Baş, uzun süre kesintisiz yakın mesafeye bakmanın göz yorgunluğu, kuruluk ve odaklanma güçlüğü gibi şikâyetlere yol açabileceğini söyledi.

“Ekran kullanımında süre kadar kullanım biçimi de önemlidir. Çocukların belirli aralıklarla ekrandan uzaklaşması, uzağa bakması, açık havada zaman geçirmesi ve ekranı çok yakın mesafeden kullanmaması gerekir. Tatil döneminde ekran süresinin tamamen sınırsız hâle gelmemesi için ailelerin dengeli bir günlük program oluşturması faydalı olabilir.”

Çocukların gün içerisinde açık havada ve gün ışığında zaman geçirmesinin önemine değinen Op. Dr. Berna Baş, buna karşın güneş ışınlarına karşı gerekli önlemlerin de alınması gerektiğini ifade etti.

Havuz, deniz ve güneş konusunda dikkatli olunmalı

Yaz aylarında havuz suyu, deniz, klima, polenler ve yoğun güneş ışığı nedeniyle gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve sulanma gibi şikâyetlerin görülebileceğini belirten Op. Dr. Berna Baş, çocukların gözlerini sık sık ovuşturmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

“Havuz veya deniz sonrasında ortaya çıkan ve devam eden kızarıklık, ağrı, ışık hassasiyeti ya da görmede değişiklik gibi belirtiler önemsenmelidir. Çocukların gözlerinde oluşan şikâyetlerde, bilinçsiz şekilde göz damlası kullanılmamalı ve bir göz hekimine danışılmalıdır.”

Güneş gözlüğü seçiminde yalnızca camın koyuluğuna bakılmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Berna Baş, çocukların yüz yapısına uygun, güvenilir ve ultraviyole koruması bulunan ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

“Yeni eğitim dönemini beklemeyin”

Çocukların göz sağlığı kontrollerinin okul açılmadan hemen önceki yoğun döneme bırakılmaması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Berna Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Görme, çocuğun öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Yaz tatilinin başlangıcı, çocukların göz sağlığını değerlendirmek ve varsa ihtiyaçlarını yeni eğitim dönemi öncesinde belirlemek için uygun bir dönemdir. Ailelere, çocuklarında belirgin bir şikâyet bulunmasa bile göz kontrollerini ihmal etmemelerini öneriyoruz.”