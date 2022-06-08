Yazar Hayati İnanç Ahırlı'da söyleşi programına katıldı - Son Dakika
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Yazar Hayati İnanç Ahırlı'da söyleşi programına katıldı

08.06.2022 12:00
Yazar Hayati İnanç Ahırlı'da söyleşi programına katıldı

Yazar Hayati İnanç Ahırlı Kaymakamlığı ve Ahırlı Belediyesinin davetiyle geldiği ilçenin Akise Mahallesi'nde söyleşi programına katıldı.

Yazar Hayati İnanç Ahırlı Kaymakamlığı ve Ahırlı Belediyesinin davetiyle geldiği ilçenin Akise Mahallesi'nde söyleşi programına katıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki ilçe sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği 2 saat süren söyleşide İnanç, divan edebiyatı şiirlerinden çeşitli örnekler vererek, günümüz insanına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Ahırlı'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten yazar Hayati İnanç, dinleyicilere vasiyeti olarak ilan ettiği kitap listesindeki kitapları okumanın önemine değindi.

Ailenin tehdit altında olduğunu ve ailenin muhafızı olarak annelerin en kıymetli varlık olduğunu ifade eden Hayati İnanç, "Çocuklar annelerin eseridir, gece, gündüz, mesai, tatil gibi zaman dilimlerinden uzak bir ömür, fedakarca gayret gösteren annelerimiz dünyanın en zor ve en anlamlı işini üretmektedirler." dedi.

İnanç programın sonunda dinleyicilere kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın ardından Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ve Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, yazara günün anısına bir tablo hediye etti.

Etkinliğe, Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk, Bozkır Başsavcısı Burak Öztürk Bozkır Hakimi Olcay Karatay, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Seydişehir Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve ilçe halkı katıldı.

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Kaynak: AA

Hayati İnanç, İsa Akgül, Ahırlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Hayati İnanç Ahırlı'da söyleşi programına katıldı - Son Dakika

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