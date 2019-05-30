Yazar Münib Engin Noyan Düzce'de

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı'nda Düzceliler hayranı oldukları yazarlarla buluşuyor.

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı'nda Düzceliler hayranı oldukları yazarlarla buluşuyor.



Düzce Belediyesi Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta kurulan stantlarda birbirinden ünlü yazar ve şairi ağırlayan etkinlikte bu kez birçok konuda kendini ispatlamış ünlü Sunucu, Şovmen, Araştırmacı Yazar, Tiyatro Sanatçısı ve Müzisyen Münib Engin Noyan sevenleri ile buluştu. Hayranlarının kitaplarını imzalayan Noyan, kendisini görmeye gelenlerle yakından ilgilenerek sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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