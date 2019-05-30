Son Dakika Haberleri: Yazar Münib Engin Noyan Düzce'de
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Yazar Münib Engin Noyan Düzce'de

2 saat önce

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı'nda Düzceliler hayranı oldukları yazarlarla buluşuyor.

Yazar Münib Engin Noyan Düzce'de, System.String[]
Düzce Belediyesi Kitap Fuarı'nda Düzceliler hayranı oldukları yazarlarla buluşuyor.

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta kurulan stantlarda birbirinden ünlü yazar ve şairi ağırlayan etkinlikte bu kez birçok konuda kendini ispatlamış ünlü Sunucu, Şovmen, Araştırmacı Yazar, Tiyatro Sanatçısı ve Müzisyen Münib Engin Noyan sevenleri ile buluştu. Hayranlarının kitaplarını imzalayan Noyan, kendisini görmeye gelenlerle yakından ilgilenerek sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:35 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Münib Engin Noyan, Düzce, Güncel
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