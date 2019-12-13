Yazar Nursel Duruel, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar Nursel Duruel'e verildi.

Duruel, Ödül Değerlendirme Kurulunca eylül ayında duyurulan ödülünü, MTSO'da düzenlenen törende Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ın elinden aldı.

Duygusal anlar yaşayan Duruel, konuşmasında, kent edebiyat ödülünün sadece Mersin'de verildiğini belirterek, özel bir ödül aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Etkinliğin, başka kentlere de örnek olmasını dilediğini aktaran Duruel, "Ödül aracılığıyla başka kentlerden edebiyatçılar topluca Mersin'e geldik. Giderken de Mersin'den esintilerle, buradan aldığımız ilhamla ayrılacağız. Böyle bir ödül düşüncesini oluşturanlara ve günümüzde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Duruel, bir ödülün kim tarafından, kimlere verildiğinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ilk edebiyatçı Nezihe Meriç'ti. Çok güzel de bir rastlantı oldu. Bu yıl Bursa'da Nezihe Meriç yılın yazarı seçildi. Birkaç yıldır böyle bir etkinlik yapıyorlar. Yıl boyunca seçilen yazarla ilgili etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu yıl çalışmada danışman olarak görev aldım. Bir yıl boyunca Nezihe Meriç ile ilgili çalışmamın ardından kendisiyle aynı ödülü bugün paylaşıyor olmam beni bir kez daha heyecanlandırdı. Çok teşekkür ediyorum."

Kızıltan da ödülün 13'üncüsüne değer görülen Duruel'i tebrik ettiğini belirterek, "Bu ödül, Mersin'in kültürel anlamda tanıtılmasının yanı sıra bence ödül alan edebiyatçılarımız aracılığıyla kentimize, toplumumuza, insanlığa ve evrensel değerlere karşı bir duyarlılık yaratma çabası da taşıyor." diye konuştu.

Törene çok sayıda yazar da katıldı.