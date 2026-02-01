Yazıcı: Yeni Anayasa Millete Ait Olmalı - Son Dakika
Politika

Yazıcı: Yeni Anayasa Millete Ait Olmalı

Yazıcı: Yeni Anayasa Millete Ait Olmalı
01.02.2026 18:29
Hayati Yazıcı, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye yeni anayasa yapmalı ve bu anayasada millet damgasını vurmalı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için kente geldi. Yazıcı toplantı öncesi Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde STK temsilcileri ile buluştu, ardından Kadın Azmağı'nda tekne turu yaptı. AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Apiterapi Merkezi ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Yazıcı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'ANAYASAYI MİLLET YAPAR'

Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu belirterek, "Anayasayı millet yapar. Egemenliğin sahibi millettir. Mecliste ve bazı binalarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazar. Peki, millet bugüne kadar anayasa yapma hakkını kullanabilmiş mi? Kullanamamış. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yapılan anayasalara baktığımızda, 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı döneminde, 1924 Anayasası ise kuruluş döneminde yapılmıştır. 1961 Anayasası'nı kim yaptı? Darbeciler yaptı. Bir başbakan ile iki bakanı idam ettirdiler, ardından anayasa yaptılar. Millet de bunu onayladı. Bugün yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nı kim yaptı? Onu da darbeciler yaptı" diye konuştu.

'ANAYASAYA MİLLET DAMGASINI VURMALI'

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada yapılan 19 değişikliğin 12'si bizim iktidar dönemimizde gerçekleştirildi. En büyük değişiklik ise 2017 yılında, darbe girişiminin ardından yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirildi. Ancak yapılan bu değişikliklerin birbiriyle uyumu sağlanamadı. Millet, tam tekmil bir anayasayı yapma hakkını hala kullanabilmiş değil. Biz bunu arzu ediyoruz ve istiyoruz. Hemen her programımızda, kuruluş bildirgemiz dahil olmak üzere her seçim beyannamemizde bu hedef yer alıyor. Muhalefet partilerinin vaatlerinde bile anayasa beyannamesi var. Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı."

Kaynak: DHA

