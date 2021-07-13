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Yazın vücudu saran giysiler giyerseniz! - Son Dakika

Yazın vücudu saran giysiler giyerseniz!

13.07.2021 08:48
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Aşırı sıcaklar ve yüksek nemin göz açtırmadığı bu yaz günlerinde 'sıcak çarpması' deyip geçmemek, çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira tedavi edilmeyen sıcak çarpması beyin, kalp, böbrekler ve kaslara hızla zarar vererek, hatta beyin kanamasına yol açarak hayati riske neden olabiliyor!

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici "Kalp, böbrek, diyabet, hipertansiyon, akciğer hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar sıcak çarpması riskinizi artırabilir. Aşırı kilo, hareketsiz olmak, gebelik ve daha önce sıcak çarpması geçmişine sahip olmak da vücudun kolayca aşırı ısınmasına yol açar" diyor. Sıcak çarpmasının, en ciddi ısı yaralanması türü olduğunu söyleyen Dr. Nebahat Bilici "40 C veya daha yüksek bir vücut sıcaklığı, sıcak çarpmasının ana işaretidir. Konuşma bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kızarmış cilt, hızlı nefes alma da eşlik edebilir. Sıcak çarpması tahmin edilebilir ve önlenebilir bir sorundur. Ancak gerçekleştiğinde acil tedavi gerektirir" diye konuşuyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici sıcak çarpmasına karşı ihmale gelmez 9 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bol sıvı tüketin

Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin. Bol miktarda sıvı vücudunuzun terlemesine ve normal vücut ısısını korumasına yardımcı olur. Vücuttan sıvı atılımını arttıran kafein ve alkolden kaçının.

Hafif gıdalar tercih edin

Sindirimi kolay, hafif yiyecekler tercih edin. Ağır yiyecekler, kızartmalar, asitli içecekler, şerbetli tatlılardan uzak durun.

Vücuda sıkı oturan giysilerden kaçının

Vücuda sıkı oturan giysiler vücudunuzun düzgün bir şekilde soğumasına izin vermez. Vücudunuzun terleme ve kendini soğutma yeteneğini engeller. Sıcak havalarda açık renkli, sentetik olmayan, ince yazlık kıyafetler tercih edin.

Güneşten korunun

Güneş altında şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın. Güneş yanığı vücudunuzun kendini soğutma yeteneğini etkiler, bu nedenle kendinizi açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun ve SPF'si en az 30 olan bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın ve eğer yüzüyorsanız her iki saatte bir yenileyin.

Uzun ve ağır egzersizlerden uzak durun

Sıcak havalarda yorucu aktivitelerden kaçınamıyorsanız, bol sıvı tüketin ve sık sık serin bir yerde dinlenin. Uzun ve ağır egzersizlerden kaçının. Sabahın erken saatlerinde veya akşamın erken saatleri gibi günün daha serin kısımları için egzersiz veya fiziksel efor planlamaya çalışın. Sık sık ılık su ile duş alın.

Park etmiş araçta oturmayın

Aracınızı güneşte park ettiğinizde, arabanızdaki sıcaklık 10 dakika içinde 6,7 C'den fazla yükselebilir. Camlar açılmış veya araba gölgede olsa bile, sıcak veya sıcak havalarda bir kişiyi park edilmiş bir arabada bırakmak güvenli değildir. Bu hata çocuklarda ısıya bağlı ölümlerin yaygın bir nedenidir.

Çalışma sürenizi kademeli olarak artırın

Sıcak iklime alışkın olmayan insanlar, özellikle sıcak çarpmalarına karşı daha hassastır. Vücudunuzun sıcak havaya alışması birkaç hafta sürebilir. Bu sürece kadar sıcak saatlerde çalışma sürenizi kademeli olarak arttırın, bol sıvı tüketin ve eforunuz kısıtlayın.

Bu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici "Çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler, sıvı atılımını arttıran İlaç kullananlar ve kronik hastalığı olanlar sıcak çarpmalarına karşı daha duyarlı olduğu için bu kişilerde mutlaka ek önlemler alınmalıdır. Bu gruptakiler 10.00-16.00 saatleri arası güneş altında yüksek sıcağa maruz kalmamalı ve bol sıvı tüketmelidir.

Bilinçli olmak şartıyla klimadan faydalanın

Sürekli sıcak havalarda, vücudu soğutmanın ve nemi düşürmenin en etkili yolu klima kullanımıdır. Ancak yanlış ve bilinçsiz klima kullanmamalıyız. Klimaya doğrudan maruz kalındığında ani kas tutulmaları, ağrılar ve yüz felci gibi kısmi felçler ortaya çıkabilir.

Yazın vücudu saran giysiler giyerseniz!

Hipertansiyon, Gebelik, Kadıköy, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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