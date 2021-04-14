Yedi aylık kızıyla kültür gezisi yaptı: Nazar boncuğu da kolunda

YEDİ AYLIKKEN İLK MÜZE GEZİSİ

Hadid'in, One Direction grubuyla şöhrete kavuşan sonra kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai de böylece henüz yedi aylıkken ilk kültürel gezisini de yapmış oldu.

NAZAR BONCUĞUNU DA İHMAL ETMEDİ

Gigi Hadid, babası ve kızıyla çıktığı kültür gezisinde çekilen fotoğraf ve videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadid, kızı Khai'nin yüzünü sosyal medyada göstermeme kuralını yine bozmadı. Sadece, kızının dedesi Mohamad Hadid'in elini tutan bir fotoğrafını paylaştı. Minik bebeğin kolunda adının yazılı olduğu künye ve üzerindeki nazar boncuğu da dikkatlerden kaçmadı.

ADINI DA UZUN SÜRE SAKLADI

Zayn Malik ve Gigi Hadid, kızlarının dünyaha gelişini sosyal medyadan duyursalar da uzun süre ona hangi ismi koyduklarını kamuoyundan gizlediler. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi. Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı.

'SEÇİLMİŞ KİŞİ' ANLAMINA GELİYOR

"Khai" kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik gösteriyor.

KARDEŞİNİN ADINA BENZİYOR

Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor. Filistin asıllı Mohamed Hadid ile Hollandalı Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları olan 25 yaşındaki Gigi Hadid'in tam adı Jelena Noura Hadid. Ondan bir yaş küçük olan Bella Hadid'in tam adı ise Isabella Khair Hadid.

DOĞUMU SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Gigi Hadid ve Zayn Malik, kızları Khai'nin dünyaya gelişini sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurmuşlardı. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi. Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.