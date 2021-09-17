Yedi velayet 7 vilayet Kısa Film Festivali Galası İnegöl'de yapıldı - Son Dakika

Bu yıl pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarına ithafen, büyük çağın 7 hekiminin hayatı beyaz perdeye taşındı.

İnegöl, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivaline ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği organizasyonuyla yapılan etkinlikte, bu yıl pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarına ithafen büyük çağın 7 hekiminin hayatı beyaz perdeye taşındı.Tıp dünyasında hekimlerin hekimi olarak adlandırılan İbn-i Sina, Psikolojiyi temelli bir bilim dalı haline getiren İbn Bacce, Pediatri biliminin kurucusu, dezenfektanın mucidi ve kimyayı tıpta uygulayan ilk hekim Ebubekir Er Razi, Ortaçağın en büyük fizyoloğu İbn-i Nefes,Tarihte karantinayı uygulayan ilk hekim İbni Cessar, 17 bilim dalında 180 eser bırakan, şifalı bitki çalışmalarıyla çağın en büyük bilim adamlarından El Biruni ve Cerrahinin babası olarak nitelendirilen El Zehravi'nin hayat hikayelerinin kısa film olarak beyaz perdeye uyarlandığı festivalin İnegöl Galası, Perşembe akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

ALTIN ÇAĞA YOLCULUK

Kokteyl ile başlayan galada, film gösterimi öncesi geceye ithafen yapılan konuşmalarla devam etti. Ehli Sanat Sinema Ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, 7 Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinden bahsettiği konuşmasında, "Her yıl bir alt başlıkta senaryo yarışmasında İslam coğrafyasının büyük alimlerini konu haline getiriyoruz. Senaryo yarışması sonucunda belirlenen 7 senaryo, kısa film çekimi ve etkinliğiyle film haline getiriliyor. Bu yıl biraz daha anlamlı. 2 yıldır içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında fedakârlıkla görev yapan hekimlerimize huzurlarınızda bu yılın bütün alkışlarını armağan etmek istiyorum. Biraz sonra sizlerle birlikte Orta Çağın 7 büyük hekimini tanıyacağız. 60 dakika boyunca çıkacağımız bu yolculukta, altın çağa gideceğiz. İslam coğrafyasından tıp ilmiyle dünyaya ışık tutmuş 7 büyük hekimi birlikte tanıyacağız. Bu yılı da anlamlı kılan tüm sağlık çalışanımıza teşekkür ediyorum. İyi seyirler" dedi.

2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA

Bursa İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Yedi Velayet 7 Vilayet'in çok kıymetli bir kısa film festivali olduğuna dikkat çekerek; "Burada önemli olan insani ve İslami değerleri yarınlara beyaz perde ile aktarabilmek. Daha güzeli de bunu ısrarla ve inatla yaşatmaya çalışmak. Artık bugünden sonra Bursa'yı önümüzde farklı bir süreç bekliyor. 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa oldu. Bu ne demek? Bursa 2022 yılı boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu çok büyük bir fırsat. Bunu inşallah hep beraber değerlendireceğiz. İnegöl'de buradan büyük kazanım sağlayacak" diye konuştu.

İNEGÖL'ÜN TURİZM İMKANLARI ÇOK FAZLA

Film gösterimi öncesi sahneye gelen son isim İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. "Bu akşam heyecanlıyız" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, "Gerçekten aslında kültür ve turizm anlamında pek çok işi bir arada götürmek üzere çalışmalar yapıyoruz paydaşlarımızla beraber. Bu konuda bizlere destek veren çok değerli Kültür Turizm İl Müdürümüz var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri anlıyorlar ve bu konuda bizlere rehberlik ediyorlar. Şehrimizle ilgili yapılabilecek tüm çalışmalara katkı ve destek vermek adına her zaman yanımızda görüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Şehrimizin de gerçekten turizmsel imkanları ve enstrümanlarının fazlaca olduğunu düşünüyorum. 20 tane turizm alanı içerisinde her başlık içerisinde yer alabilecek bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen bir şehir olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Kültür sanatın önemine de vurgu yapan Başkan Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşamın içerisinde ortak bir mayası gibi düşünülebilir. Kültür sanattan yoksun bir toplum düşünemiyorum. Bu anlamda pandemi bu faaliyet ve çalışmaların azalmasına da sebep oldu. Ancak şartlar ne olursa olsun hayatın devam etmesi gerekiyor. Onun için tedbirlerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz."

GÜCÜMÜZ GEÇMİŞİMİZDE SAKLI

"Değerlerimiz var, fakat bu değerlerimizi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Keşke bir festivalle, dizi veya sinema ile bunları öğrenmesek. Gerçekten okumaya kendimizi adasak ve beraberinde bunları keşfetsek. Daha derin araştırmalar yapsak. Bunların da bizden sonraki nesillere geçmesini sağlayabilsek çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Gücümüz geçmişimizde saklı kalmış durumda. Bunu maalesef keşfetmiyoruz. Hazır bir veri var, hazır başarılmışlıklar var. Ecdadımız bizden önce olmayan imkansızlıklara rağmen pek çok icatlar ortaya koymuşlar, pek çok başarılar elde etmişler, pek çok eserler yüzyıllarca ayakta kalıp bugünlere gelmiş. Biz bunun neresindeyiz. Gerçekten ders almamız gerektiğine inanıyorum."

"Burada 7 önemli değerimizi anlatmış olacağız. Bunun sağlık çalışanlarımıza ithafen dönüştürülmesini de çok kıymetli buluyorum. Tüm hekimlerimiz, bu anlamda çalışan tüm sağlık personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bir bilinmeyenin çözümü için uğraştılar. Bugün aşı olmasa belki çok daha farklı bir durumda olabilirdik. Onların aldırdığı tedbirlerle hayatımızı belki biraz daha kolaylaştırıyor olacağız."

"İnegöl'de de bir sunumunun yapılıyor olması çok kıymetli. İlk gösterim Bursa'da gerçekleştirilmişti. İkincisi de burada gerçekleşiyor. Çekimlerin bir kısmının burada yapılması da bizler için çok kıymetli. Ben emeği geçen başta İl Kültür Turizm Müdürümüze, Ehli Sanat Derneğimizin yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için da bu tür etkinliklerin ilk paydaşı olma noktasında bugünden yine tekrar etmek istiyorum ev sahipliği ve üstlenebileceğimiz tüm rolü üstlenme noktasında… Herkese iyi seyirler diliyorum."

Konuşmaların ardından 7 filmin gösterimi sırasıyla yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik gösterim sonrası, oyuncular ve konuklarla hatıra fotoğrafı çektirildi.