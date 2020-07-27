Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi
ANTALYA - Antalya'da yediği balon balığının ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mehmet Berk'in cenazesi toprağa verildi. Berk'in, cenaze namazını yeğeni kıldırdı.
Kumluca ilçesindeki Adrasan Tatil Merkezinde arkadaşının tavsiyesi ile balon balığı tüketen emekli aşçı 67 yaşındaki Mehmet Berk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
3 çocuk babası Berk, için Uncalı Kent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) nedeniyle cenaze alanında sosyal mesafe kuralı uygulandı. Mehmet Berk'in, cenaze namazını imam olan yeğeni Ali Osman Berk, İkindi Namazı'nın ardından kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Berk'in cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.