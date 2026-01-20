Yedikuyular Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş Yedikuyular'da, yarıyıl tatiliyle yoğunluk yaşanmaya başladı.

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi, son haftalarda yağan karla tamamen hazır hale geldi. Kayak merkezinde kar kalınlığının yarım metreyi aşmasıyla birlikte sezon tam anlamıyla başladı. Sömestir tatiliyle son günlerde binlerce kişi kayak merkezinin yolunu tuttu. Şehre yakın olan 2 bin 300 rakımlı kayak merkezine gidenler karın tadını çıkardı.

Hatay'dan Kahramanmaraş'a geldiklerini belirten vatandaşlardan Yüsra Okurlar, "Bol bol düşüyoruz ama burada düşmenin bile keyfini çıkarıyoruz. İlk defa deniyorum. Hava çok güzel, gerçekten tesisi çok güzel yapmışlar. Bu benim için yeni bir deneyim. Arkadaşlarımız ve eğitmenler eşliğinde çok keyifli bir kayak deneyimi yaşıyoruz. Buradan Kahramanmaraş'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayak yapmaya gelenlerden Ahmet Kayra Durmuş, "Tatil çok iyi geçiyor. Babamla birlikte en büyük tepedeyiz şu an. Kaymak çok eğlenceli, herkes gelsin" dedi.

Babasıyla gelen Emir Utku da kayak merkezinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.