YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde ramazan şenlikleri kapsamında "Çocuklarla Masal ve Müzik" etkinliği düzenledi.

Saraybosna YEE tarafından, çocukların kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik hazırlanan program Kakanj Kültür ve Spor Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Programa Kakanj Belediyesinin ilköğretim okulları öğrencileri katıldı.

Bosna Hersek'in ünlü müzik sanatçısı Latif Mocevic ile ortaklaşa yapılan "Çocuklarla Masal ve Müzik" programına katılan öğrenciler, müzik eşliğinde dans ederek, şarkı söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Mocevic'in, çocuklar için yazdığı masal ve çocuk şarkılarını seslendirdiği programda çocuklara, işaret dili ve Türkçe bazı kelimeler de öğretildi.