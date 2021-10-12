Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı - Son Dakika

1 Ağustos 2020'de İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında meydana gelen olayda, yaklaşık 3 ay önce annesi vefat eden 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın olay günü karakolda verdiği ifadeye göre; kendisinden köpek isteyen yeğeninin isteğini yerine getirmek üzere evinden para almak için gitti. Bu sırada otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta Eymen'in olmadığını fark ettiğini savunan Zerrin Kara, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kutsal Hazar Eymen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği acı kazanın görüntüleri ise olaydan yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıktı. Otoparktaki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; kolu veya giysisi araca takılı halde bir süre sürüklenen Eymen kasisten geçerken düşünce, araç da minik çocuğun üzerinden geçiyor. Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halası Zerrin Kara ise panikle araçtan iniyor ve yeğeninin başına geliyor. Görüntülerde Zerrin Kara'nın yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülürken, Zerrin Kara, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçiriyor ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkarıyor. Kara, yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktor Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalışıyor.

BABA ADEM KARA TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından baba Adem Kara serbest bırakılan ablasının tutuklanmasını istedi.

YEĞENİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HALA İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Kanal D'nin, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı, canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta' ya, yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Kara ilk kez konuştu.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

O korkunç günü ilk kez Neler Oluyor Hayatta programına anlatan acılı hala Zerrin Kara "Kaza bu, oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı" dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlatan Kara, "Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti" şeklinde konuştu.

"EYMEN BENDE KALIYORDU"

Baba Adem Kara'nın "ihmal var" iddialarına yanıt verirken gözyaşlarına boğulan Kara "Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor" dedi. Zerrin Kara'nın Adem Kara hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. "Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen'in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darp etti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem'in bir çocuğu oldu" dedi.