Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları - Son Dakika Spor

Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları

6 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Dragon Sınıf Komitesi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Dragon Sonbahar Serisi Yarışları, sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Dragon Sınıf Komitesi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Dragon Sonbahar Serisi Yarışları, sona erdi.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 etaptan oluşan organizasyonun son etap yarışları, Bodrum açıklarında yapıldı.

Yedi teknenin katıldığı son etap yarışlarında yelkenciler, şamandıra rotada 2 yarış yaptı. Yaklaşık 7 millik mücadelede renkli görüntüler oluştu. Yarışların tamamlanmasının ardından ekipler marinaya döndü.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nda, "Elif" isimli teknede Azat Baykal, Sercan Büyüksöylemez ve Ali Tokcan'dan oluşan ekip birinci oldu.

"Fresh Gale" isimli teknenin ekibinin ikinci, "Champagne" isimli teknenin ekibinin de üçüncü olduğu yarışlarda yelkencilere kupalarını, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, TYF Genel Sekreteri Mutlu Uzun ve Dragon Sınıf Komitesi Başkanı Ata Narin verdi.

Yelken: Dragon Sonbahar Serisi Yarışları

Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:05 Kaynak: AA
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