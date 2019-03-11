Son Dakika Haberleri: Yem Karma Makinesine Kapılan İşçi Öldü

Yem Karma Makinesine Kapılan İşçi Öldü

1 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, yem karma makinesine kapılan Afganistan uyruklu işçi, hayatını kaybetti.

Yem Karma Makinesine Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, yem karma makinesine kapılan Afganistan uyruklu işçi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Üçkuyu köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı.

Kazağını kurtarmaya çalışırken makinenin içine düşen Sıharifi, bağırarak yardım istedi. Bu sırada çığlıkları duyan çevredekiler, Sıharifi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Afgan uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sunnatullah Sıharif'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:41 Kaynak: AA

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