Gaziantep\'te feci ölüm: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti.

YEM KARMA MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beslediği hayvanları için yem hazırlıyan 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karma makinesine düştü. Durumu fark ederek yardıma koşan yakınları, makineyi durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri makineye düşen Osman Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle makineden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.