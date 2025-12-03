MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı - Son Dakika
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
03.12.2025 14:38
Beylikdüzü'nde MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan ve 3 gün önce açılan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de kurşunların hedefi oldu. Saldırıdan önce iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

3 GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

HARAÇ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
