MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

3 GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

HARAÇ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.