MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.
Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.
