Yemek ve Kültür”de yaz esintisi
11 saat önce
Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.
Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur
, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:02
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