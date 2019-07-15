Son Dakika Haberleri: Yemek ve Kültür”de yaz esintisi
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Yemek ve Kültür”de yaz esintisi

11 saat önce

Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.

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Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.
Enis Batur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:02 
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