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Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş - Son Dakika

Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş

24.10.2021 10:49

Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz'ın yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne sebep olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın annesi Duygu Yılmaz konuştu. Kızının mezarı başında gözyaşları döken Yılmaz, "Ağlayınca sus demiş, susmayınca çocuğumu dövmüş, yere atmış. Yere atınca kafası hasar görmüş ve acıdan bayılmış. O şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş" dedi.

1 ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

YEMEK YEMEYİNCE YUMRUK ATTI

Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

ELİF, 4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş
Elif Hazal

"EKMEĞİ YERE ATINCA VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz'ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Nurdağı ilçesine getirildi. Küçük Elif Hazal, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Babasının yemek yemediği için döverek ölümüne neden olduğu Elif'in annesi konuştu: Çocuğumun ölmesini beklemiş

"ÇOCUĞUMUN ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ"

Kızının mezarı başında gözyaşları döken ve çocuğunu öldüren kocasının müebbet hapse çarptırılmasını isteyen Anne Duygu Yılmaz, "Ben yeni doğum yapmıştım, bebeğim şu an kuvözde, 3 saatte bir emzirdiğim için hastaneye gidiyordum. Çocuğumu evde döve döve ölümüne sebep olmuş. Böyle olacağını bilsem yavrumu evde bırakmazdım. Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş. Evde kızım Elif Hazal ile 2,5 yaşında oğlum vardı onu da döverek darbetmiş. Kızım nefessiz kalınca sağlıkçıları aramış, sağlık ekipleri hastaneye götürmüş. Kendisi garsonluk yapıyordu. 2 gün çalışıyor 3- 4 gün evde oturuyordu. Durmadan iş değiştiriyordu. O cezaevinden çıkmasın, müebbet istiyorum" dedi.

Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş
Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş
Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş
Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş

Mehmet Yılmaz, Hazal Yılmaz, Duygu Yılmaz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Ölmesini beklemiş - Son Dakika
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