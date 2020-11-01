'Yemeklerimiz Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyor' - Son Dakika

'Yemeklerimiz Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyor'

01.11.2020 07:38
'Yemeklerimiz Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyor', System.String[]

Yabancı gurmelerin dikkatini çeken Fusion Indian Restaurant'ı bulmak için soluğu Kumkapı'da alıyorum.

Yabancı gurmelerin dikkatini çeken Fusion Indian Restaurant'ı bulmak için soluğu Kumkapı'da alıyorum. Ara sokaklarda dolaşırken her köşe başında farklı bir dil ve lezzetle karşılaşıyorum. Baharat kokusu beni aradığım lokantaya ulaştırıyor. Fonda Hint şarkıları, lokanta sahibi Tarlochan Singh ve eşi Sradhya Das'ın ikram ettiği sütlü masala çayından bir yudum alıp hikayelerini dinlemeye başlıyorum.

İstanbul'da bir restoran açmaya nasıl karar verdiniz?

Hindistan'dayken bütçemize göre hangi ülkeye gitmek daha uygun olur diye araştırdık. 2014'te kocam İstanbul'a geldi, buradaki potansiyeli fark ettik. 2016'da gelip yerleştik. İstanbul konum açısından çok merkezi. Ticaret açısından potansiyeli yüksek. Diğer bir neden de İstanbul'da Hint restoranı pek olmamasıydı açıkçası…

Burada sıfırdan bir hayata başlamak, Türklerle anlaşmak kolay oldu mu?

Türkler genel olarak çok mütevazı. Güler yüzlü ve sıcakkanlı... Şimdiye kadar bizi hayal kırıklığına uğratan hiç olmadı. Dinimiz ve rengimiz farklı ama hiç ayrımcılığa maruz kalmadık.

Restoran hakkındaki yazıda İstanbulluların yoğun ilgisi olduğundan bahsediliyor…

Makaleden önce Türklerin Hint yemeklerine bu kadar ilgili olduklarını bilmiyorduk. Sadece Bollywood starlarını biliyorlar sanıyorduk. Restoranımızda pişen yemeklerimizle Türklere Hint kültürü hakkında Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyoruz. Müşterilerimize baharat konusunda endişe etmemelerini söylüyoruz. Çünkü yemeklerimizi onların damak tadına göre uyarlıyoruz.

Chicken masala

Malzemeleri nereden geliyor?

Bütün baharat Hindistan'dan geliyor. Çünkü mesela Hint tarçınıyla buradaki çok farklı.

Daha çok kimler geliyor?

En çok Avrupalılar geliyor; Rusya, Ukrayna, Fransa… Özellikle İngilizler çok seviyor. Amerikalılar da çok geliyor. Transit gelen Amerikalı müşterilerimiz restoranımıza uğrayıp havaalanına geri dönüyor (gülüyor).

"Hint konsolosu da öğle ve akşam yemeği için sık sık buraya geliyor."

Siz Türk yemeklerinden hangilerini seviyorsunuz?

Köfte, çiğköfte, lahmacun… Hindu olduğumuz için dana eti yemiyoruz. O yüzden tavuk ve kuzu etiyle yapılan yemeklerinizi seviyoruz.

MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN GÖÇMENLER İÇİN AYNI YEMEKLER YARI FİYATINA

Restoranımız İstanbul İl Göç İdaresi'nin yanında olduğu için buraya her milletten, her bütçeden müşteri geliyor. Turist menümüzün yanı sıra maddi durumu iyi olmayan müşterilerimiz için neredeyse yarı fiyata 'yabancı menü' oluşturduk. Civarda çalışan esnaf da bu menüden yararlanabiliyor. Mesela bu biryani normalde 40 lira ama 'yabancı menü'de 15 lira.

Adres: Muhsine Hatun Mah. Büyük Kömürcü Sok. No: 3A Kumkapı, Fatih/İstanbul Telefon: (0543) 655 49 26

'Yemeklerimiz Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyor'

Bollywood, İstanbul, Kumkapı, Yabancı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Yemeklerimiz Bollywood filmlerinden fazlasını vaat ediyor' - Son Dakika Magazin


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