Yemen: Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankeri ulaştı - Son Dakika
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Yemen: Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankeri ulaştı

12.05.2022 20:03
Yemen: Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankeri ulaştı

Yemen Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İran destekli Husi milislerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankerinin ulaştığını bildirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İran destekli Husi milislerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankerinin ulaştığını bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih, ülkenin geçici başkenti Aden'de BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanı Michael Perry ile bir araya geldi.

Hükümet ile Husiler arasında devam eden ateşkesin ele alındığı görüşmede Salih, Yemen hükümeti olarak ateşkese bağlılıklarını teyit etti.

Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan bu yana Husiler tarafından kontrol edilen Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankerinin ulaşmasına izin verildiğini aktaran Salih, ayrıca sivillerin ulaşımını sağlayacak insani koridorların açılmasına da imkan sağladıklarına işaret etti.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes ve Stockholm Anlaşması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Husilerin Hudeyde kenti ve limanından çekilerek Stockholm Anlaşması'na uymaları için BM'nin baskı kurması talebinde bulunan Salih, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerle de memur maaşlarının ödenmesi yönündeki isteklerini yineledi.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmış, ardından UNMHA kurulmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Petrol, Nisan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen: Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankeri ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen: Ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri Hudeyde Limanı'na 12 petrol tankeri ulaştı - Son Dakika
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