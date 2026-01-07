Yemen\'de ayrılıkçı lider ortadan kayboldu

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad'a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğunu belirtti.
Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi için kararname yayımladı. Alimi tarafından imzalanan kararnamede, "Başkanlık Liderlik Konseyi bugün, Çarşamba günü, Aydarus ez-Zübeydi'nin vatana ihanet suçu işlemesi nedeniyle Yemen Güney Geçiş Konseyi (STC) başkanı olarak konsey üyeliğinin düşürülmesine ve Başsavcılığa sevk edilmesine karar vermiştir" denildi. Ayrıca, ülkenin başsavcısının suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlatacağı belirtildi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Aydarus ez-Zübeydi'nin ortadan kaybolmasının ardından ayrılıkçı liderin memleketi ed-Dali'ye sabah saatlerinde 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi.
