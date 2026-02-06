Yemen'de İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de İsrail Protestosu

06.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Yemen'de binlerce kişi, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan habere göre, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla Saada kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Eylemciler, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan eylemciler, "Sizlere destek için hazırız", "Yemen, Gazze'nin yanında" şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler, gösteride İran ve Lübnan'a da destek verdi.

Husiler'den yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in bölge halkları üzerindeki hiçbir egemenliğinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, İsrail'le mücadeleye hazırlıklı olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden saldırıları ile ateşkes ihlalllerinin, Tel Aviv'in herhangi bir yükümlülüğe boyun eğmesini sağlama konusunda garantörlerin yetersizliğini gösterdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Gazze'deki Filistinlilere destek olacağını açıklayarak İsrail'e zaman zaman balistik füze ve dron saldırıları düzenleyen Yemen'deki Husiler, 2025'te birçok kez İsrail bombardımanının hedefi olmuştu. İsrail ordusu, Sana, Cevf ve Hudeyde yoğunluklu olmak üzere Yemen'in farklı kentlerinde Husilere ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de İsrail Protestosu - Son Dakika

Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:23:55. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.