Yemen'de İsrail Protestosu

Yemen'de binlerce kişi, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan habere göre, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla Saada kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Eylemciler, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan eylemciler, "Sizlere destek için hazırız", "Yemen, Gazze'nin yanında" şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler, gösteride İran ve Lübnan'a da destek verdi.

Husiler'den yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in bölge halkları üzerindeki hiçbir egemenliğinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, İsrail'le mücadeleye hazırlıklı olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden saldırıları ile ateşkes ihlalllerinin, Tel Aviv'in herhangi bir yükümlülüğe boyun eğmesini sağlama konusunda garantörlerin yetersizliğini gösterdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Gazze'deki Filistinlilere destek olacağını açıklayarak İsrail'e zaman zaman balistik füze ve dron saldırıları düzenleyen Yemen'deki Husiler, 2025'te birçok kez İsrail bombardımanının hedefi olmuştu. İsrail ordusu, Sana, Cevf ve Hudeyde yoğunluklu olmak üzere Yemen'in farklı kentlerinde Husilere ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.