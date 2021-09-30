Üye Girişi
Yemen'de riyaldeki değer kaybı ve ekonomik çöküş sürerken protestolar büyüyor - Son Dakika

Yemen'de riyaldeki değer kaybı ve ekonomik çöküş sürerken protestolar büyüyor

30.09.2021 12:11
Yemen'de riyaldeki değer kaybı ve ekonomik çöküş sürerken protestolar büyüyor, System.String[]

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların hüküm sürdüğü Yemen'de, özellikle hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı, artan fiyatlar ve kamu hizmetlerindeki ciddi aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 3 haftadır devam eden protestolara katılım...

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların hüküm sürdüğü Yemen'de, özellikle hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı, artan fiyatlar ve kamu hizmetlerindeki ciddi aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 3 haftadır devam eden protestolara katılım giderek artıyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Hadramevt ilinde başlayan gösteriler zamanla güneybatıya; geçici başkent Aden ile Taiz'e kadar uzandı. Yemen piyasalarını altüst eden yerel para birimindeki dramatik değer kaybının yanı sıra elektrik, su gibi en temel kamu hizmetlerinden yoksun halk, kendiliğinden sokaklara döküldü.

Göstericiler, hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyini (GGK) halkın sıkıntılarını görmezden gelmekle suçluyor.

Resmi verilere göre hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde bugün 1 ABD doları 1200 riyalden işlem görüyor. Yemen riyalinde yaşanan bu büyük değer kaybıyla maaşların da eridiği ve halkın çoğunun maaşının artık 100 doların altına indiği ifade ediliyor.

Gösteri ateşinin ilk fitili Mukalla kentinde atıldı

Hadramevt ilinin merkezi Mukalla kentinde, yaşam şartlarının her geçen gün daha da kötüleşmesine ve Yemen riyalinde yaşanan büyük değer kaybına tepki gösteren halk 8 Eylül'de sokaklara döküldü.

Gösterilerle eş zamanlı şekilde siyasi kanattan da duruma yönelik eleştiri sesleri yükselmeye başladı.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, geçen hafta yaptığı açıklamada, yaşam şartlarının kötüleşmesinden ve riyaldeki değer kaybının sürmesinden hükümetin ve onu destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sorumlu olduğunu belirtti.

Islah Partisi, yolsuzluğa bulaşanlar ve insanların sıkıntılarından ticari menfaat sağlamak isteyenler karşısında barışçıl ve etkili yöntemlerle halkın meşru taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Öfke geçici başkent Aden'e sıçradı

Ülkenin geçici başkenti Aden'e bağlı Krater kentinde de elektrik kesintilerini, temel hizmetlerdeki yoksunluğu ve fiyatlardaki artışı protesto etmek isteyen halk 11 Eylül günü sokağa döküldü.

Protestolar El-Mansura, Eş-Şeyh Osman, Hur Meksur başta olmak üzere geçici başkentin pek çok bölgesine yayıldı.

Aden'de yaklaşık bir aydan bu yana elektrik kesintileri artarak devam ederken, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte 7 saat elektrik verilemez oldu.

Gösteriler, ülke içinde farklı kesimlerden destek buluyor

Gösterilere katılım her geçen gün artarken ülkenin güneyindeki bazı halk oluşumları da protestocuların yanında yer aldıklarını duyurarak, hükümetin halkın taleplerine ivedilikle yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

BAE destekli GGK'nin paralel oluşumlarından "Ulusal Güney Birliği", Aden ve Hadramevt'teki gösterileri desteklediğini, kayıtsız şartsız şekilde barışçıl göstericilerin taleplerinin yanında yer aldığını duyurdu.

Birlik, Aden ve diğer kentlerde güvenlik sorunları, hayat pahalılığı ve riyaldeki değer kaybından kaynaklı mevcut durumun, Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri yönlerinin uygulanmamasının kaçınılmaz bir neticesi olduğunu kaydetti.

Barışçıl Güney Hareketinin fraksiyonlarından, "Güneyin Kurtuluşu ve Bağımsızlığı için Devrimci Hareket Yüksek Konseyi" de göstericilere desteğini açıklayanlar arasında yerini aldı.

Uluslararası toplumun tırmanan krizi dikkate almaması

Yemen hükümeti son aylarda defaatle uluslararası topluma "ülkede günbegün artan ekonomik krizle mücadele için destek" çağrılarında bulundu.

Ancak bu çağrılar, süregelen ekonomik çöküşe ve ülkenin çeşitli bölgelerindeki öfkeli protestolara rağmen beklenen karşılığı bulamadı.

Son olarak Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, geçen hafta Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve ekonomik sorunlar karşısında hükümete yardım edilmesi çerçevesinde olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Yemen'deki mevcut durumun sorumluları

Yemenli siyasi analist Abdurrakib el-Hedyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aden, Hadramevt ve Taiz'deki gösteriler, halkın yaşadığı her geçen gün daha da kötüleşen sıkıntıların bir tezahürü. Ülkenin halihazırdaki durumundan Aden'i kontrolü altına alan GGK, meşru hükümet ve Arap koalisyonu sorumlu." dedi.

Aden'deki olaylarda en büyük zarar gören tarafın GGK olduğuna işaret eden Hedyani, güvenlik ve temel hizmetlerdeki başarısızlığın ardından halk ayaklanmalarıyla GGK'nin kalan destekçilerinin de hepten azaldığını söyledi.

Hedyani ayrıca GGK'yi Aden'deki Yemenlileri yalnız bırakmak; Arap koalisyonu ve hükümet tarafından korumasız bırakılan göstericilere karşı acımasızca baskı uygulamakla suçladı.

Son günlerde Aden ve Hadramevt'teki gösterilere güvenlik güçlerince gerçekleştirilen müdahalelerde en az 3 gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Togo Cumhuriyeti, Eylül, Yemen, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de riyaldeki değer kaybı ve ekonomik çöküş sürerken protestolar büyüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 13:05 Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş 12:20 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı         
13:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
12:59
Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu         
12:52
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 13:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de riyaldeki değer kaybı ve ekonomik çöküş sürerken protestolar büyüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement