Yemen'deki Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi'yle görüşmeyi reddettiklerini açıkladı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüşme yapmayı reddettiklerini duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, kendilerine ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada bazı değerlendirmelerde bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in kendileri ile görüşmelerinin artık sadece BM Güvenlik Konseyi'ndeki brifingi öncesinde gerçekleşecebileceğini savunan Abdusselam, bu nedenle Griffiths ile görüşmeyi reddettiklerini aktardı.

"ABD ile Umman aracılığıyla görüşmeler devam ediyor"

Abdusselam ayrıca Umman aracılığıyla Amerikalılar ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

ABD tutumunun; üslup, medya ve açıklamalar açısından bir yönetimden diğerine farklılık gösterdiğine işaret eden Abdusselam ancak içeriğin değişmediğini aktardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Abdusselam, açıklamada "Düşmana yanıt niteliğindeki operasyonlar ile Yemen'i hedef alan ülkelere yönelik saldırılar, siyasi çözüme ulaşılmasına katkı sağlayacak." ifadesine yer verdi.

ABD, BM ve Suudi Arabistan tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki "yeni barış girişimi"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.