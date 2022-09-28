Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz

28.09.2022 23:02
Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, yıllardır verilmeyen memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, yıllardır verilmeyen memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'da yayımlanan habere göre, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı (Husilerde Cumhurbaşkanlığı mesabesinde) Mehdi el-Meşat, başkent Sana'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Devlet memurlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenmesinin, Yemen halkının temel talebi olduğunu ifade eden Meşat, maaşlar ödenmedikçe ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Meşat, "Bu şartlarda ateşkesi kabul etmemiz, savaşın ve Yemen halkı üzerindeki kuşatmanın, askeri çatışmadan daha şiddetli bir şekilde devam etmesini kabul etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.

BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çerçevesinde Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.

Daha önce Suudi Arabistanlı, Ummanlı ve Yemenli yetkililerle görüşmeler yapan BM Temsilcisi, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede BM'nin girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkes mevcut şartlarda 2 Ekim'de sona erecek.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
BM Özel Temsilcisi Grundberg'den Yemen'deki ateşkesin uzatılması çağrısı BM Özel Temsilcisi Grundberg'den Yemen'deki ateşkesin uzatılması çağrısı BM Özel Temsilcisi, Umman Dışişleri Bakanıyla 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü BM Özel Temsilcisi, Umman Dışişleri Bakanıyla 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Memur, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 01:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement