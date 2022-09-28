Yemen'deki Husiler: Memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyeceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, yıllardır verilmeyen memur maaşları ödenmezse ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'da yayımlanan habere göre, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı (Husilerde Cumhurbaşkanlığı mesabesinde) Mehdi el-Meşat, başkent Sana'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Devlet memurlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenmesinin, Yemen halkının temel talebi olduğunu ifade eden Meşat, maaşlar ödenmedikçe ateşkesi yenilemeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Meşat, "Bu şartlarda ateşkesi kabul etmemiz, savaşın ve Yemen halkı üzerindeki kuşatmanın, askeri çatışmadan daha şiddetli bir şekilde devam etmesini kabul etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.

BM Temsilcisi Grundberg, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çerçevesinde Yemenli taraflarla görüşmeler yürütüyor.

Daha önce Suudi Arabistanlı, Ummanlı ve Yemenli yetkililerle görüşmeler yapan BM Temsilcisi, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede BM'nin girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkes mevcut şartlarda 2 Ekim'de sona erecek.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.