Yemen'deki Saldırılarda İnsan Hakları İhlalleri

04.02.2026 17:25
HRW, ABD ve İsrail'in Yemen'deki saldırılarında birçok sivilin öldüğünü ve ciddi hak ihlalleri yaşandığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve İsrail'in 2025'te Yemen'e düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivili öldürdüğünü ve ülkede ciddi insan hakkı ihlalleri yaşandığını duyurdu.

HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yemen'de Husilerin, dağıtılan Güney Geçiş Konseyinin ve Yemen hükümetinin kontrol ettikleri bölgelerde aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistleri de olmak üzere, insanları keyfi olarak tutukladığı ve "zorla kaybetme" suçu işlediği kaydedildi.

"ABD ve İsrail, Yemen'de yüzlerce sivilin ölümüne yol açan saldırılar düzenledi." ifadesine yer verilen açıklamada, Husilerin 2025'in sonu itibarıyla keyfi olarak 68 Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu çalışanını gözaltına aldığı aktarıldı.

Yemen'de çatışmanın taraflarına, "keyfi tutuklama ve zorla ortadan kaybetme uygulamalarına son verme, haksız yere alıkonulan herkesi serbest bırakma ve yasa dışı saldırıları sonlandırma" çağrısı yapıldı.

Bölge ülkelerinden söz konusu çağrıya destek vermesi istenen açıklamada, Yemen'deki taraflara kontrol ettikleri bölgelerde yaşayanların gıda ve suya erişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, HRW'nin Yemen'deki araştırmacısı Niku Jafarnia'nın "İnsani yardım çalışanlarını tutuklamak, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarını tehdit etmek, Yemen'deki vahim insani durumu çözmeyecektir." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Yemen, Son Dakika

18:09
