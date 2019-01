Yemen'den, Vicdanlara Çağrı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, insani yardım çalışmalarını yerinde görüp, incelemeler, teşhisler yapmak ve 5 ayrı projeyi uygulamak için Yemen 'in 6 bölgesinde çalışmalara devam ediyor.Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yemen'de yaşanan acıları dindirmek ve oradaki halkın yardımına koşmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgede incelemeler yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, halkın ihtiyaçlarını ve acilen yapılması gereken hususlar konusunda Yemen'e giderek çalışmalar yaptı.Yemen'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Yemen'de yaşanan felaketi yerinde görmek ve Yemen'den yardım severliği tüm dünyada ilk sırada olan cömert Türk halkına destek çağrısında bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Yemen'de yüzyılın insanlık dramı yaşanıyor. Her on dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği, Dünya Gıda Örgütü ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 5 yaş altında 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü bir insanlık dramından bahsediyoruz. Yemen'de yaşanan insani krizi anlatmak için sayısal veriler kullanıyoruz ancak burada geçirdiğimiz birkaç günde anladık ki Yemen'de yaşanan dramın ve kıtlığın ulaştığı boyutları anlamakta rakamların yetersiz kalmakta. Burada yaşanan kıtlık ve sefalet rakamlar üzerinden konuşulmaya başlandığında durumun aciliyeti ve Yemenli annelerin çaresizliği, açlıktan bebeklerin ölümü ve hayatını açlık yada salgın hastalıklar arasında mücadele ile geçiren çocukların acılarını istatistiklere mahkum etmiş oluyoruz. Bu nedenle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği burada asıl dikkat çekmek istediğimiz husus aslında siyaset üstü bir insanlık dramı. Yemen halkının en büyük sorunu beslenme ve sağlık hizmetleri gibi temel insani gereksinimlere ulaşamamak" dedi.Yemen'de aç kalan insanların karınlarını doyurmak için zorluklarla mücadele ettiğini belirten Bulut, "Açlık nedeniyle yaprakların kaynatılarak yendiği, annelerin bebeklerini emziremediği ve çocukların olması gereken kilolarının çok altında olduğu bir bölge burası. Yemen aynı zamanda dünyanın çoğunun görmezden geldiği, vicdanları da sızlatan bir bölgedir. Halen devam eden çatışmalar nedeniyle buradaki hastanelerin çoğunluğu yıkılmış durumda, kalanlarında ise yeterli tıbbi malzeme ve doktor olmayışından salgın hastalıkların önüne geçilemiyor. Altyapı çalışmalarının sürdürülememesi ve temiz su bulma sıkıntısı da salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Dünya'da Yemen'de yaşananlara duyarsız kalmayan ve yardım çağrılarında bulunan ülkelerin başında Türkiye geliyor" şeklinde konuştu.Yemen'in acil yardım alması gereken bölgeler arasında ilk sırada olduğunu açıklayan Bulut, "Dünya'nın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de yetersiz beslenme, temiz su ve tıbbi malzeme eksiklikleri nedeniyle yaşanan ölümler bizim omuzlarındaki yükü arttırıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bu sorumlulukları yerine getirmek, bağışçılarımızın yardımlarını Yemenli bebeklere ulaştırabilmek için çalışıyoruz. Saha ekiplerimizin öncelikli çalışmaları gıda kolisi, bebek maması, temiz içme suyu, emziren anneler için vitamin desteği sağlama ve hijyen seti dağıtmak üzerine yoğunlaşmış durumda. Halen süren iç savaş nedeniyle çalışma arkadaşlarımız ve bizlerin bazen can güvenliği de olmaksızın, çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İki yılı aşkın süredir Ramazanda "Kardeş iftar sofraları", Kurban Bayramında "kalpten kalbe iyiliktir kurban" projeleri, Adak, Akika, Şükür kurbanları, mülteci kamplarında temiz içme suyu sağlanması, gıda kolisi dağıtımı ve mülteci kamplarına gıda dağıtımı gibi birçok insani yardımı projelerini Yemen'de sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.Yemen'de yaşanan sıkıntılara ve acılara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Bulut, "İnsani yardım kuruluşu olarak bizlerin amacı da Yemen'de yaşananlara seyirci kalmamak ve olabildiğince fazla kişiye yardım ulaştırabilmektir. Elbette bunun için Türk halkının iyilik ve emanetlerini, Yemenli mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz. Halkımız www.yedibasak.org internet sitesinden Yemen'e acil yardım kısmı ve web sitemizdeki hesap numaralarımız kısmında yer alan banka hesap numaralarına eft ve havale ile Yemenli bebeklerin açlıktan ölmesini önleyebilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP