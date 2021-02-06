Yemen hükümeti: Husiler, Ürdün'deki esir takası görüşmelerini akamete uğratmaya çalışıyor - Son Dakika

Yemen hükümeti: Husiler, Ürdün'deki esir takası görüşmelerini akamete uğratmaya çalışıyor

06.02.2021 05:17
Yemen hükümeti: Husiler, Ürdün'deki esir takası görüşmelerini akamete uğratmaya çalışıyor, System.String[]

Yemen hükümeti, Husileri Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Yemen hükümeti, Husileri Ürdün'de devam eden esir takası görüşmelerinin başarısız olması için çalışmakla suçladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan görüşmelere hükümet tarafını temsilen katılan heyetin üyelerinden Macid Fedail, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hükümet olarak her iki tarafın tüm esirlerinin serbest bırakılmasını istediklerini ve bu bağlamda aşamalı tahliyeyi kabul ettiklerini belirten Fedail, "İki ay boyunca Husilerden esir takası görüşmelerinin düzenlenmesini istedik ama sürekli reddedildik. ABD'nin Husileri terör listesine alma kararı, görüşme talebimizi kabul etmelerine büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Fedail, yeni ABD yönetiminin söz konusu kararın gözden geçirileceğini açıklamasından sonra ise Husi heyetinin Ürdün'deki tavrının değiştiğini ve görüşmelerin başarısız olması için her yola başvurduklarını kaydetti.

"Husilerin attığı tweetler, esir takası görüşmelerini akamete uğratacaklarının en büyük delili çünkü terör örgütü listesine alınma meselesinin ciddi olmadığını hissettiler." görüşünü paylaşan Fedail, Husilerin, gazetecilerin serbest bırakılmasına ve hatta savaş esirleriyle takas edilmelerine bile karşı çıktıklarını belirtti.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza da 5 Şubat'ta Yemen hükümetini Ürdün'deki görüşmeleri sonuçsuz bırakmaya çalışmakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesi'nin beşinci toplantısının Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığını duyurmuştu.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

ABD'nin "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edileceğine ilişkin kararı, eski Başkanı Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Biden yönetimi ise 22 Ocak'ta Husilerin "terör örgütü" olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Terör, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen hükümeti: Husiler, Ürdün'deki esir takası görüşmelerini akamete uğratmaya çalışıyor - Son Dakika


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