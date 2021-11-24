Yemen'in Marib ilinde çatışmalar nedeniyle kasımda 15 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in Marib ilinde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle kasım ayı içinde 15 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Marib'de Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yaşanan iç göç hakkında bilgi verildi.

Marib'deki çatışmalar nedeniyle bu ay içinde 15 binden fazla kişinin nispeten daha güvenli bölgelere göç ettiği belirtildi.

Taraflara acilen şiddete son vermeleri ve çatışmalardan etkilenenlere derhal destek verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, IOM Yemen Şefi Krista Rottnsteiner'ın "Marib'de şimdiye kadar bu kadar umutsuzluk görmemiştik." şeklindeki ifadelerine de yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.