Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü

27.03.2023 16:20

Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndüTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bir vatandaşın, 140 bin liraya takas olarak aldığı ikinci el araba yola çıktıktan 10 dakika sonra alev topuna döndü.

Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bir vatandaşın, 140 bin liraya takas olarak aldığı ikinci el araba yola çıktıktan 10 dakika sonra alev topuna döndü.

Olay, Kazımiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri Nefes Park mevkiinde meydana geldi. Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG'li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.

"Çok üzgünüm"

Aracını yaklaşık 10 dakika önce aldığını ve yanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hatip Mahallesi sakini Bahattin Benek, "İlçedeki bir galeriye gidip 140 bin lira değer biçilen bir otomobile karşılık kendi aracımı takas ettim. Takas ettiğim aracımın üzerine de bankadan krediyle çekip 40 bin lira para ekledim. Yolda giderken araç bir anda duman dumana gitti ve hemen araçtan indim. Neden yandı, bilmiyorum, çok üzgünüm" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Erzurum'da hafif ticari araç ile sağlık hizmetleri aracı çarpıştı, 4 kişi yaralandı Erzurum'da hafif ticari araç ile sağlık hizmetleri aracı çarpıştı, 4 kişi yaralandı Vezirköprü'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç yandı Vezirköprü'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç yandı Karabük'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Karabük'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Silivri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
16:34 Fransa Büyükelçisi Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
16:08 Kerem Kınık'tan "istifa" açıklaması: Bunu yaparsam sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür
16:07 Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
15:55 Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü
16:06 Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş
16:00 Tepkiler büyüyor! Genco Erkal'dan Muharrem İnce'ye sert eleştiri: İmzayı bulunca başı dönmüş
15:41 Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi
15:33 Son dakika: TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonu çok sayıda araca çarptı: 6 ölü, 3 yaralı
15:33 TEM Otoyolu üzerinde hafriyat kamyonu araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 17:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement