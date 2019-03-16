Son Dakika Haberleri: Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecek"

Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecek"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir.

Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir." dedi.

Akar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Çamlıca Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulübe gelişinde Çamlıca Spor Kulübü yazılı atkı hediye edilen Akar, buradaki konuşmasında Yıldırım'ın millete gece gündüz demeden hizmet ettiğini, önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yıldırım'ın ülkenin büyümesi ve gelişmesindeki hizmetlerine dikkat çeken Bakan Akar, onun desteğiyle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlerin ardından Yıldırım'ın, dünya şehri İstanbul'a önemli hizmetler yapacağına yönelik inancını dile getiren Akar, gençlere yatırımın çok önemli olduğunu, bunun sadece "okula git" demekle olmayacağını ifade etti.

Gençlerin sanat, spor ve bilim alanlarında gelişimlerinin sağlanmasının önemli olduğunu bildiren Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaları hatırlatarak, "Gençlerin çok iyi şartlarda askerlik yapabilmesi için yeni askerlik sistemini de gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yeni askerlik sistemi, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir." diye konuştu.

Bakan Akar, etkinliğin sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile Çamlıca Spor Kulübü tesislerindeki futbol sahasına girdi. Buradaki çocuklarla sohbet eden Akar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:35 Kaynak: AA

AK Parti, İstanbul, Hulusi Akar, Güncel
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