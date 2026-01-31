Yeni Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Atama Kararları Yayınlandı

31.01.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kamu kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kamu kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla çok sayıda kamu kurumunda görevlendirme ve görevden alma işlemi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atanırken, Suver'in aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildiği bildirildi.

İl müftülüklerine atamalar

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ise birçok il müftülüğüne atama yapıldı. Buna göre, Amasya İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İl Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur atanırken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi. Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu üyeliğine ise Uzman Doktor Hüseyin Çağrı Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alınırken, Konya İl Müdürlüğüne Arif Topal, Kilis İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne ise Emre Çalğan atandı.

Malta ve Papua Yeni Gine'ye büyükelçi ataması

Dış temsilciliklerde yapılan atamalar kapsamında Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Bilgin Özkan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik kadrolarına ise müfettişler Soner Uluay ve Zülküf Temin atandı.

Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika

Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 00:51:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeni Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.