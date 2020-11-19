Kayseri'de Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'nun temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri'de mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait arsaya hayırsever Kahraman Çelebi tarafından yaptırılacak Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'nun temeli atıldı.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki temel atma törenie Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile hayırsever Kahraman Çelebi ve ailesi katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Palancıoğlu, bölgede ihtiyaç duyulan bir hizmetin temeli attıklarını söyledi.

İnşaatı en hızlı tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverlerimizle 20 civarında okul, cami, sağlık ocağı gibi yatırımımız var. İlçemize koştur koştur hizmet ediyoruz. Bizlere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim. Kahraman abimize teşekkür ediyorum. Birlikte yapacağımız bu güzel eserin ilçemize ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayattayken herkese böyle güzel eserler yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise temeli atılan eserin, Kayseri'de hayırseverler ile kurumların dayanışmasının bir örneği olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Güven de yapılan hizmetin önemine dikkati çekti.

Dua edilmesinin ardından hayırsever Kahraman ve Hatice Çelebi'nin butona basmasıyla inşaatın temeli atıldı.