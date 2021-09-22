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Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi - Son Dakika

Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi

22.09.2021 10:20
Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi, System.String[]

Citroen, hatchback sınıfındaki modeli yeni C3'ü uluslararası stratejileri kapsamında Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik geliştirdi.

Citroen, hatchback sınıfındaki modeli yeni C3'ü uluslararası stratejileri kapsamında Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik geliştirdi.

Citroen açıklamasına göre, marka, sınıfının en popüler modellerinden C3'ü, küresel yaygınlaşma stratejisi kapsamında farklı pazar taleplerine göre geliştiriyor. Yeni C3 bu kapsamda 2022 yılının ilk yarısında satışına başlanmak üzere Hindistan ve Güney Amerika pazarları için yenilendi. 4 metreden kısa, çok yönlü bir hatchback olan yeni C3, gelecek 3 yıl içinde her iki bölgede de satılacak olan 3 araçlık bir model ailesinin ilk üyesini temsil ediyor.

Modern bir hatchback olarak tasarlanıp üretilen yeni C3, aynı zamanda yerden yüksek yapısı, motor kaputu tasarımı ve yükseltilmiş sürüş pozisyonuyla SUV esintilerini de taşıyor. Citroen'e özgü konfor yaklaşımıyla tasarlanan yeni C3; maksimum mekan ferahlığı, akıllı tasarımı, uzun aks mesafesi ve 10 inçlik geniş dokunmatik ekranıyla da keyif veren, kabin genişliği sağlayan ve günlük hayatı kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

Tasarım ve geliştirme aşamasında her iki bölgedeki ekiplerle birlikte çalışılarak ortaya konulan yeni C3; aynı zamanda markanın küresel entegrasyonunda ortaya koyacağı 3 yeni model içinde ilk adımı oluşturuyor. Yeni C3, 4 metreden kısa, çok yönlü bir hatchback olması, yerden yüksek tasarımıyla SUV esintileri taşıması, 635 milimetrelik (mm) büyük tekerlekleri, 180 mm yerden yüksekliği ve üst düzey iç hacim ferahlığı sağlamasıyla her iki bölgedeki sürüş gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca yeni C3, hayatı kolaylaştıran akıllı telefonlara uyumlu donanımları, iç konforu, 10'dan fazla zengin renk ve kişiselleştirilebilir donanım seçenekleriyle herkese özgü ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapı sunuyor.

"Hindistan da dahil olmak üzere yeni pazarlara giriş yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, "C3, dünyadaki tüm B segmenti hatchback modellerimizin ticari adı. Bu, her yerde aynı model olacağı anlamına gelmiyor. Yeni C3, Citroen kimliğini tam olarak yansıtan benzersiz bir ürün ama aynı zamanda tasarım noktasında söz konusu ülkelerden esintiler de taşıyor ve Avrupa versiyonundan farklı." ifadelerini kullandı.

Küresel stratejileri kapsamında detaylar da aktaran Cobee, şunları kaydetti:

"Citroen'in geleceğini garanti altına almak için Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Çin dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda güçlenerek daha büyük bir uluslararası mevcudiyet göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla yakında dünyanın en büyük üçüncü pazarı haline gelecek olan Hindistan da dahil olmak üzere yeni pazarlara giriş yapıyoruz. Bunu başarmak için 3 yıl içinde uluslararası pazarlarda satışa sunulacak olan ve 3 modelden oluşan iddialı bir ürün planı hazırlıyoruz. Bunlar; stratejik bölgelerde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen ama aynı zamanda tasarım ve konfor açısından Citroen karakterini yansıtan modeller. Yeni C3, bu uluslararası büyüme stratejisinin ilk aşaması. 4 metreden daha kısa olan bu hatchback, Hindistan ve Güney Amerika'daki büyük bir pazarı hedefliyor. Modern ve bağlantılı bir model olarak Citroen'in büyümesini desteklemek için mükemmel bir ürün."

Öte yandan, yeni C3, Hindistan'da Citroen ürün gamını genişletmek ve başta Brezilya ile Arjantin olmak üzere markanın Güney Amerika'daki konumunu güçlendirmek amacıyla 2022 yılının ilk yarısında ilgili pazarlarda üretilerek otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

Güney Amerika, Citroen, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni C3, Hindistan ve Güney Amerika pazarlarına yönelik özelliklerle geliştirildi - Son Dakika
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