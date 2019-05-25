Yeni Çorumspor taraftarının 2. Lig sevinci

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Serik Belediyespor'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Yeni Çorumspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Serik Belediyespor'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Yeni Çorumspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da iki takımın birbirine üstünlük sağlayamamasından dolayı penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Yeni Çorumspor, bir üst lige yükselen taraf oldu.

Öte yandan, Çorum Belediyesince Hürriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen Yeni Çorumspor taraftarı, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

Meşale ve konfetilerle kutlama yapan taraftarlara sürücüler de araçlarının kornalarıyla eşlik etti.

Hürriyet Meydanı ile Kent Meydanı arasında zafer turu atan taraftarlar, kutlamalarına havai fişek gösterisiyle devam etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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