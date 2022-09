Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Tac Mahal'e 500 Metre Mesafe İçindeki Tüm Ticari Faaliyetleri Yasakladı

YENİ DELHİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'da yüksek mahkeme Salı günü, Uttar Pradeş eyaletindeki yerel yönetime, Tac Mahal'in çevre duvarından itibaren 500 metrelik bir yarıçap içindeki tüm ticari faaliyetleri derhal durdurmasını emretti. Mahkeme, Agra Kalkınma Otoritesi'nden Hindistan Anayasası'nın 14. maddesine dayanan bu emre uyulmasını sağlamasını istedi. Yüksek mahkeme, yetkililerden anıtın 500 metre yarıçapı içindeki ticari faaliyetleri yasaklanmasını isteyen bir dava başvurusunu görüştü. Raporlarda, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal'in beyaz mermerinin, yakın bölgelerinde artan kirlilik nedeniyle sararmaya başladığının gözlendiği belirtiliyor. Bir raporda, "İkonik anıtın neden renginin bozulduğuna dair bir araştırmaya göre, havadaki nano boyutlu karbon partiküllerinin Tac Mahal'in mermer yüzeyinin parlaklığını yavaş yavaş kaybetmesine neden olduğu" kaydedildi. Tac Mahal, dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri. Hindistan Kültür Bakanlığı'na göre, Tac Mahal'i her gün on binlerce turist ziyaret ediyordu. Anıtın etrafındaki araç hareketiyle ilgili katı düzenlemeler zaten yürürlükte bulunuyor. Tüm alanda kentsel katı atıkların ve tarımsal atıkların yakılmasının yanı sıra anıtın yakınında odun yakılması da yasaklandı.