Yeni doğan bebeklerden 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Küresel çapta bir salgın olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayılan 'Evde Kal' mesajı bu defa bebekler tarafından verildi. Annelerin sosyal sorumluluk projesi görenlerin yüreğini ısıttı.

Bu yıl 2. yaşlarını dolduran bebekler, anneleri aracılığıyla farkında bile olmadıkları 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması için başlatılan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan anneler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede yayılma özelliği gösteren 'Korona virüs' salgınıyla ilgili başlatılan 'Evde Kal' projesine destek oldu. İsimleri; Yamaç Ali, Ahmet Münir, Hasan Duha, Mehmet Efe, Miraç Burak, Sümeyye, İnci ve Ömür olan 8 bebek, toplumun dezavantajlı kesimlerine mesaj vermek için kamera karşısına geçti.

'Bizim kuzulardan en masum mesaj' şeklinde yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla kısa zamanda çok sayıda tebrik alan anneler, korona virüs'ten korunma yöntemleri çerçevesinde, ürünlerle yazdıkları harflerle 'Evde Kal!' mesajı verdi. Eldiven, maske, kolonya, tuvalet kağıdı, solüsyon gibi ürünlerle poz veren bebekler, gülen yüzleriyle yürekleri ısıtırken evde kalmanın önemine de dikkat çekti.

(Emin Kuvat - Mevlüt Hasgül/İHA)