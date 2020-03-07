Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Konferansı - Son Dakika

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Suriye parçalandı. Rusya'nın 100 yıllık, belki daha da ötesi 200 yıllık hayali olan sıcak denizlere inme hayali, imkanı altın tepside Rusya'ya sunuldu. Amerika'nın buna bir itirazı yok. Niçin olsun ki? Amerika da öbür tarafını, petrolün olduğu tarafını aldı. Daha önemlisi orada kurmayı düşündüğü bir devletle İsrail'i güvenceye aldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Köksal, Avrasya Üniversitesi Diploması Kulübü tarafından Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu konferansta yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitime çok büyük önem verildiğini aktaran Toptan, " Selçuklu'yu, Osmanlı İmparatorluğu'nu yaşadığımıza, yaşattığımıza göre bizim fıtratımızda ileriyi görme, kalkınma ve eğitim önemli yer tutuyor." dedi.

Dünyada 1,5 milyar insanın açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Toptan, "Üzülerek ifade ediyorum 500 milyon çocuk her yıl yetersiz beslenmeden ölüyor. Orta Doğu oldum olası savaşların ölümlerin kargaşanın, yolsuzlukların yoksullukların kol gezdiği bir coğrafya. Bu coğrafya bir tek 400 yıl huzur gördü. O da Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Osmanlı İmparatorluğu olsaydı bugünkü Suriye de olmazdı, Irak da böyle olmazdı." diye konuştu.

Toptan, "Silah satarak zenginleşen, fakirlere ait petrolü alıp istediği gibi kullanan büyük güçlerin aklı başına gelecek. Yoksa dünyada terör önlenmez. Bizdeki yapay terör. Türkiye'yi yıkmayı belki beceremezler ama sallamaya çalışanların gayretleri sonuç vermiyorsa bu onların isteklerinden hedeflerinden vazgeçtikleri anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

"Sıcak denizlere inme hayali, imkanı altın tepside Rusya'ya sunuldu"

Türkiye'nin soğuk savaş döneminin sonunda zaman zaman sıkıntılar çektiğini ve ekonomide zor günler yaşadığını hatırlatan Toptan, şunları söyledi:

"Türkiye'yi sıkıştırma yolunda herkes zannediyorum bizim gücümüzü anlayan noktaya gelmiştir. Bundan sonraki varacağımız hedefler bakımından bunu önemsiyorum. Yavaş yavaş dünya soğuk savaş döneminin alışkanlıklarına doğru gitmeye gayret ediyor. Körfez Savaşı'nda, Irak Savaşı'nda Rusya'nın tepkisini gördünüz mü? Şimdi, Suriye semalarında vızır vızır uçuyor. Oralarda Rus uçağı gördünüz mü? Yok. Türkiye iyi niyetle Suriye'de demokrasinin yerleşmesi, pekişmesi, oradaki insan hakları ihlallerinin azaltılması niyetiyle o girişime destek oldu ama geldiğimiz noktada bakar mısınız? Suriye parçalandı. Rusya'nın 100 yıllık hayali, belki daha da ötesi 200 yıllık hayali olan sıcak denizlere inme hayali, imkanı altın tepside Rusya'ya sunuldu. Amerika'nın buna bir itirazı yok. Niçin olsun ki? Amerika da öbür tarafını, petrolün olduğu tarafını aldı. Daha önemlisi orada kurmayı düşündüğü bir devletle İsrail'i güvenceye aldı."

Kuzey Afrika'da başta Libya olmak üzere istikrarsızlıklar yaratıldığına işaret eden Toptan, şöyle konuştu:

"Türkiye belki de 200 yıllık önemli bir karar vererek Libya'da hakkının olduğunu ilan etti. Belki önümüzdeki süreçte Amerika Türkiye'den istediğini bulamayacak ama Suriye'de kurduracağı bir devletle Irak'ta desteklediği başka bir devletle Türkiye'yi güneyden kuzeye doğru sıkıştırmaya çalışacaklar. Hedef mutlaka Türkiye'nin bölünmesi. Türkiye şimdiye kadar buna fırsat vermedi. Bundan sonra da vermez ama gücünü, konumunu iyi kullanmalı. Temel olarak takip ettiği politika böyle bir oyunu engellemede başarılı bir noktaya gelmiştir ama burada sorun biter mi? Bitmez. Amerika bir taratan Orta Doğu'daki, Kuzey Afrika'daki petrollerle ilgilenirken öbür taraftan petrol ve doğalgaz dağıtımının da kendi kontrolünde olmasını istiyor."

Toptan, dünyada petrol ve doğal gazın öneminin giderek azaldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki önemli madde önümüze çıkacak, birisi su: Türkiye su zengini bir ülke değil ama bir alanda rakipsizdir. O da bor. Bor madeni dünyada en çok Türkiye'de çıkmaktadır. Petrolün doğal gazın yerine borun geçeceği günler bana göre çok uzak değildir. Türkiye istese de istemese de bu zenginliği yakalayacaktır. Bunun için içeride birliği, beraberliği, sükuneti temin etmemiz lazım."

Programda, Toptan'a Avrasya Üniversitesi Senatosu kararı ile onursal doktora unvanı verildi. Toptan'a doktora belgesi Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ve Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ömer Yıldız tarafından taktim edildi.