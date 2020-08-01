Yeni fikstür, Galatasaray'da yıldızları zengin edecek!

21 takımlı Süper Lig'in Galatasaray'a etkisi nasıl olacak? Küme düşmenin kaldırılması ile birlikte takımların maç sayısı da artarken 42 haftada 40 mücadele için ter dökülecek. Pandemi nedeniyle gelirleri azalan takımların giderleri ise maç sayısının çoğalması ile birlikte artacak.

Öncelikle tüm takımlar kadrolarında daha fazla oyuncu barındırmak zorunda kalırken bu isimlerin kontratları da bütçeye eklenecek. İşte bu noktada özellikle 3 büyük takımın geçmişten gelen kontratlı oyuncularının bonusları da takımları en çok zorlayacak nokta olacak.

FEGHOULI, BELHANDA, MUSLERA...

Galatasaray'da Muslera, Belhanda, Falcao, Feghouli, Diagne gibi oyuncular yüksek maliyetleri ile öne çıkarken ortalama olarak da maç başına 5 bin Euro'luk puan ödemeleri bulunuyor. Bu sezon ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, oyuncu bazlı baktığımızda bireysel maliyetler daha da kabaracak. Örnek olarak Feghouli ligde 27 maçta şans bulurken sahada yer aldığında Galatasaray, 12 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Puan başına 5 bin Euro kazanan Cezayirli oyuncu bu sezon 230 bin Euro bonus alırken yeni maç sayısı ile Galatasaray'ın da (1.6-2.00) puan ortalaması dikkate alındığında 60 bin Euro'luk yani 500 bin TL'lik bir ek maliyet söz konusu. Feghouli'nin yanı sıra Belhanda ve Muslera'nın da KAP'a bildirilen 5 bin Euro'luk puan başı primi bulunuyor.

TFF ve yayıncı kuruluştan galibiyet primi olarak kulüplere 2.7 milyon TL, beraberlik için ise 1.4 milyon TL ödeniyor. Galatasaray cephesinden baktığımızda fikstüre eklenen 6 maçta ortalama 2 puan üzerinden yapılan hesaplamada 3 galibiyet 3 beraberlik alındığında kulübün kasasına girecek olan 12 milyon TL'lik bir gelirin kulüplerin kasası yerine oyuncuların cebine gitmesi de muhtemel. (Sabah)