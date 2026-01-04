Yeni İsrail Polis Şefi Kudüs'te Gerilim Artıracak - Son Dakika
Yeni İsrail Polis Şefi Kudüs'te Gerilim Artıracak

04.01.2026 15:16
İsrail'in yeni polis şefi Avşalom Peled'in, Mescid-i Aksa'daki durumu değiştirmeye yönelik adımlar atması bekleniyor.

İşgal altındaki Kudüs'te göreve başlayan yeni İsrail polis şefinin, Mescid-i Aksa'daki mevcut durumu değiştirmeye yönelik İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in politikalarını uygulamaya çalışacağı belirtiliyor.

Haaretz gazetesi, işgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin yeni şefi Avşalom Peled'in, ramazan ayı öncesinde göreve başlamasının, Mescid-i Aksa'daki "mevcut durumu" hedef alan adımların hızlanacağına işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Peled, bugün resmen Kudüs Polis Komutanlığı görevini devraldı. Yeni şefin özellikle Mescid-i Aksa'daki statükonun ihlalleri ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in kutsal mekanda gerilimi artırmaya yönelik girişimleri karşısındaki tutumuyla sınanacağı ifade edildi.

Haberde, Ben-Gvir'in uzun süren çabalar sonucunda önceki polis şefi Amir Arzani'nin görevden alınmasını sağladığı, Arzani'nin ise Mescid-i Aksa'da köklü değişikliklere izin vermeyi reddettiği aktarıldı.

Haaretz, Arzani'nin, Ben-Gvir'in Aksa'yı işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Kiryat Arba'daki evi gibi yönetmesine karşı çıktığını hatırlattı.

Peled'in son derece hassas bir dönemde göreve başladığını vurgulayan gazete, her yıl gerilimin arttığı ramazan ayında bu kez Ben-Gvir'in ortamı bilinçli biçimde tırmandırmaya çalıştığını kaydetti.

Haberde, Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun belirgin biçimde aşındığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarının arttığı ve statükonun fiilen değiştirildiği ifade edildi.

Haaretz, "Tapınak Tepesi" olarak adlandırılan aşırı sağcı gruplar arasında Ben-Gvir'in eşinin de bulunduğunu, bu grupların zamanla İsrail polisinin tutumunu etkileyerek, İsrail ile Ürdün Vakıflar İdaresi arasında varılan mutabakatları aşındırdığını yazdı.

Haberde, İsrail polisinin artık statükoyu ihlal eden Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere güvenlik sağladığı ve bu ihlallere fiilen yardımcı olduğu belirtilirken, daha önce bu tür eylemlere sert müdahalede bulunan polisin artık Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda bu uygulamalara göz yumduğu kaydedildi.

Mescid-i Aksa'daki mevcut durum, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinden önce geçerli olan düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Aksa'nın yönetiminden sorumlu kabul ediliyor. Ancak İsrail makamları, 2003 yılından bu yana Vakıflar İdaresinin itirazlarına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Kaynak: AA

İsrail, Polis, Kudüs

