Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği ile ilgili kararlar geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi. Bu kararlarla, Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.
Son Dakika › Politika › Yeni Kabine'de yer almayacak Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak - Son Dakika